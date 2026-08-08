У Кіровоградській області розбився бойовий вертоліт: загинув авіатехнік Ярослав Демчевський

Під час виконання бойового завдання на Кіровоградщині трагічно обірвалося життя 28-річного старшого лейтенанта Ярослава Демчевського. Бортовий авіаційний технік загинув 31 липня внаслідок падіння вертольота під час маневрів із розосередження техніки.

Про це повідомила Смілянська міська рада.

Що відомо про загибель Ярослава Демчевського?

Ярослав Демчевський ніс службу у складі вертолітної ланки ескадрильї однієї з військових частин Збройних Сил України. Його життя обірвалося під час надзвичайно відповідального польоту, метою якого було збереження авіаційного парку.

Сам захисник був родом із міста Сміла у Черкаській області. Вдома на захисника чекала велика родина. У Ярослава залишилися батьки, дружина, маленька донечка, брат, а також численні друзі та бойові побратими.



Ярослав Демчевський загинув під час падіння гелікоптера в Кіровоградській області / Фото Смілянської міської ради

8 серпня, Сміла віддає останню шану своєму захиснику, який до останнього подиху боронив українське небо. Люди, які знали Ярослава, кажуть, що молодий офіцер був прикладом справжнього воїна та патріота.

Смілянська міська рада закликала містян гідно провести Героя в останню путь. Офіційна церемонія прощання призначена на 11:00 у Свято-Миколаївській парафії Черкаської єпархії Православної церкви України.

Представники місцевої влади звернулися до жителів із проханням утворити живий коридор, щоб віддати належну шану полеглому.

Разом покажемо, що ми усвідомлюємо, якою ціною тримається наше небо, та пам'ятаємо й цінуємо кожного, хто поклав життя за наше сьогодення,

– зазначили в міськраді.

Поховають воїна на Гречківському кладовищі.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким Ярослава Демчевського, який загинув під час бойового завдання на гелікоптері в Кіровоградській області 31 липня. Вічна пам'ять герою.

Нагадаємо, 29 липня стало відомо, що Повітряні сили ЗСУ втратили зв'язок із винищувачем F-16, на борту сталася позаштатна ситуація. Льотчик був змушений катапультуватися, він перебуває у повній безпеці.