Не стало ексмишолова МЗС Великої Британії – кота Пальмерстона

Кіт Пальмерстон – колишній "головний мишолов" МЗС Великої Британії помер 12 лютого. Останній рік він жив і "працював" на Бермудських островах.

Про це повідомили на акаунті Пальмерстона в соцмережі X.

Що відомо про смерть кота Пальмерстона?

Стало відомо, що Пальмерстон мирно помер 12 лютого на Бермудських островах. Там він працював "консультантом із питань котячих відносин".

Палмі був особливим членом команди Урядового будинку на Бермудських островах і улюбленим членом сім'ї. Він був чудовим компаньйоном з лагідною вдачею, і нам його дуже не вистачатиме,

– йдеться в повідомленні.

Кіт став відомим під час "служби" у міністерстві закордонних справ Великої Британії. Палмі запам'ятався сутичками з котом із резиденції британського прем'єра.

Хто зараз є головним мишоловом у МЗС Британії?