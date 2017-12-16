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Кіт вижив після екстремального прання

13:06, сьогодні 1468 Читать новость на русском
Кіт вижив після екстремального прання
Кіт вижив після екстремального прання / nrk.no

У норвезькому місті Осло кіт на прізвисько Зеро випадково потрапив в пральну машину та зміг пережити 40 хвилин прання в режимі для шерсті при температурі 30 градусів .

Про це повідомляє інформаційний портал NRK.

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За версію видання, кіт проскочив у барабан у той момент, коли дверцята машинки закривали для завантаження білизни. 14-річний хлопчик Йоакім знайшов кота після 40 хвилин прання.

Промок наскрізь. Виглядав абсолютно скрученим і більш худим, ніж зазвичай. Він насилу орієнтувався в просторі, його почало нудити,
– сказав він.

Тварину відвезли до ветклініки, де йому надали допомогу: поставили крапельницю. Через два дні кіт повернувся до своїх господарів.

Кіт вижив після екстремального прання
Кіт вижив після екстремального прання

До слова, в інтернеті набирає популярності відео порятунку собаки, який впав у колодязь. Сталося це в одній із країн Південно-Східної Азії.

Теги: світ тварин Норвегія
Джерело: 24 Канал
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