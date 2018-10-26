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      Китайская мудрость: только безумцы готовы противостоять США

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      Китайская мудрость: только безумцы готовы противостоять США
      / Politeka.net

      Очень показательный пример показал Китай многим эксцентрикам и романтикам реваншистского толка, мечтающим с китайскими братьями обвалить капиталистическую империю США. Но, не забегая наперед обо всем по порядку.

      С 4 ноября вступает в силу вторая волна санкций США против Ирана, которая подразумевает полное эмбарго на поставки нефти из этой республики.

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      И, как помнится, многие эксперты высказывали мнение, что это эмбарго нанесет не существенный удар по Ирану, который привык жить в условиях санкций и более того, он поставляет значительную часть своего черного золота в Китай, а тот, находясь в состоянии торговой войны с США и, все сделает наперекор Вашингтону. Тем более, после отказа от американского сырья было бы вполне логичным, если бы Пекин наоборот – нарастил поставки из Ирана. Однако.

      Однако в КНР решили поступить по-другому и крупнейшие китайские нефтеперерабатывающие компании Sinopec Group и China National Petroleum Corp (CNPC) объявили, что с ноября прекращают закупки иранской нефти.

      Напомню, Китай является крупнейшим покупателем иранской нефти, импортируя около 600 тысяч баррелей в сутки.

      А теперь, вернемся к эксцентрикам и романтикам реваншистам. Конечно, Китай находится в состоянии торговой войны, но это его личный "Крестовый поход" который ему уже обошелся в этом году в триллионы долларов. Готов ли Пекин и дальше ломать копья о вашингтонские гоплоны, это лично его дело, но то, что нагромождать на свои плечи чужие проблемы ему ни к чему – это очевидно.

      А потому, когда я слышу, что Китай вместе с кем-то там покажет кому-то там "Кузькину мать!" мне и вправду становится смешно. Ведь действия Китая соответствуют его статусу, империи, которая может поспорить с мировым антагонистом, отстоять свои интересы, что-то потеряв, что-то приобретя с того. Но, настоящая империя никогда не будет впадать в периферийную эйфорию, и заступаться за ресурсные придатки.

      К слову сказать, с Ираном уже прекратили сотрудничество Южная Корея, Япония, а также европейские Total, Eni, Saras, Repsol, Cepsa и Hellenic Petroleum. На очереди решение от Индии, которая пока мешкает, продолжая закачивать ежесуточно по 500 тысяч баррелей нефти. Но, не исключено, что 3 ноября, буквально накануне ввода эмбарго, эти закупки прекратятся. Только безумцы готовы спорить и противостоять США.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новини США Новини політики Санкції Публікації Китай Іран Нафта
      Джерело: Злой Одессит
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