Китай переміг Google: корпорація розробить пошуковик із цензурою

Щоб вийти на китайський ринок, компанії Google доведеться змиритися з вимогами місцевої цензури і розробити окрему версію пошукової системи для КНР. Видання The Intercept, Reuters та AFP повідомили кодову назву проекту Google – DragonFly. Працюватиме він відповідно до місцевих законів і не показуватиме сайти, де публікуються матеріали про права людини, демократію та протести.

Про це повідомила BBC News Україна.

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У самій Google від детальних коментарів відмовились. Та журналісти вивідали, що пошукова система Google для Китаю буде включати "чорний список запитів", куди будуть входити всі сайти, заборонені урядом КНР. Мовляв, Google вже розробила дві тестові версії пошукових додатків для Android під назвами Maotai та Longfei. Якщо китайська влада схвалить запуск проекту, то програми зможуть запрацювати вже 2019 року.



Подібні зображення у Китаї – порушення закону

До слова, китайська система державного нагляду за мережею, яку називають "Золотий щит" або "Велика китайська вогняна стіна" (мається на увазі фаєрвол), почала діяти ще у 2003 році. Унаслідок її роботи під цензуру потрапили понад півтора мільйона сайтів, серед яких і сам Google, і соціальні мережі Facebook, Instagram, Twitter, і навіть Wikipedia.

Нагадаємо, що забороненими можуть бути не лише сайти, а й певні пошукові запити – наприклад, згадки про події 1989 року, коли у Китаї мало не сталась революція, будь-які "політично некоректні матеріали, а іноді й жарти про політиків або комічні їх зображення. У 2017, наприклад, з китайських сайтів почали зникати зображення Вінні-Пуха через його схожість з лідером КНР Сі Цзіньпіном.