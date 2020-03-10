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      Китаянка кашляла на екіпаж та влаштувала бійку через перевірку на коронавірус: відео

      - Читать новость на русском
      Китаянка влаштувала бійку через перевірку на коронавірус / Скріншот з відео

      На борту літака авіакомпанії Thai Airways китаянка навмисно покашляла на стюардесу. А потім спровокувала бійку з членами екіпажу. Жінка роздратувалася, що пасажирів затримають для перевірки на коронавірус.

      Поведінку пасажирки зняли на відео. А ролик виклали у мережі.

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      Інцидент трапився у літаку в аеропорту Шанхаю. Після прильоту лайнера Thai Airways у місто стало відомо, що усіх пасажирів перевірять на коронавірус. Така інформація китаянку роздратувала. І вона зірвалася.

      Спершу жінка вимагала випустити її з літака, згодом – почала кричати. Китаянка розмахувала руками та навмисно кашляла на борту. Члени екіпажу заспокоювали її. Врешті пасажирка таки вгамувалася та погодилася дочекатися огляду і перевірки.

      Китаянка кашляла на екіпаж та влаштувала бійку через перевірку на коронавірус: відео

       

      Головне про Covid-19

      • Станом на 10 березня на китайський коронавірус кількість хворих зросла до 114 452 людей, з них померли – понад 4 тисячі осіб. Одужали 62 тисячі людей.
      • Коронавірус поширився на усі європейські країни, а тепер його фіксують навіть на маленьких островах. Найбільше випадків зараження в Європі зафіксували в Італії – понад 9 тисяч людей. У решті світу найбільше від коронавірусу страждають у Китаї, де його вперше виявили, а також у Південній Кореї та Ірані.
      • Наразі не існує вакцини від коронавірусу 2019-nCoV. Втім, Китай і США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.
      • Перший випадок захворювання на коронавірус підтвердили й в Україні. Захворів чернівчанин, який подорожував по Італії. Наразі він отримує потрібне лікування.


      Правда та міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Коронавірус в Італії: 463 людини померли, кількість хворих зросла
      сьогодні
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Коронавірус Covid-19 Курйозні новини Китай авіація
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