На борту літака авіакомпанії Thai Airways китаянка навмисно покашляла на стюардесу. А потім спровокувала бійку з членами екіпажу. Жінка роздратувалася, що пасажирів затримають для перевірки на коронавірус.

Поведінку пасажирки зняли на відео. А ролик виклали у мережі.

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Інцидент трапився у літаку в аеропорту Шанхаю. Після прильоту лайнера Thai Airways у місто стало відомо, що усіх пасажирів перевірять на коронавірус. Така інформація китаянку роздратувала. І вона зірвалася.

Спершу жінка вимагала випустити її з літака, згодом – почала кричати. Китаянка розмахувала руками та навмисно кашляла на борту. Члени екіпажу заспокоювали її. Врешті пасажирка таки вгамувалася та погодилася дочекатися огляду і перевірки.

Китаянка кашляла на екіпаж та влаштувала бійку через перевірку на коронавірус: відео

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Станом на 10 березня на китайський коронавірус кількість хворих зросла до 114 452 людей, з них померли – понад 4 тисячі осіб. Одужали 62 тисячі людей.

Коронавірус поширився на усі європейські країни, а тепер його фіксують навіть на маленьких островах. Найбільше випадків зараження в Європі зафіксували в Італії – понад 9 тисяч людей. У решті світу найбільше від коронавірусу страждають у Китаї, де його вперше виявили, а також у Південній Кореї та Ірані.

Наразі не існує вакцини від коронавірусу 2019-nCoV. Втім, Китай і США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.

Перший випадок захворювання на коронавірус підтвердили й в Україні. Захворів чернівчанин, який подорожував по Італії. Наразі він отримує потрібне лікування.



Правда та міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу