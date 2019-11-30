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      Китаєць подарує 300 свиней чоловіку, який візьме заміж його дочку: фото дівчини

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      Щасливцю дістанеться не лише красуня-дружина, а й 300 свиней / news.sina.cn

      Китайський фермер пообіцяв винагороду у понад 300 свиней тому, хто одружиться з його донькою. Чжан Чжіюань, якій 24 роки, закінчила університет близько 3 років тому та повернулася у рідне місто до батьків, щоб допомогти їм у догляді за свинями.

      Іноді наші батьки турбуються, коли у нас немає партнера, тому намагаються допомогти в цьому, від чого стає незручно, пише видання World of Buzz.

      До слова: У Росії на корів одягнули VR окуляри для того, щоб "випасати" тварин на віртуальному полі

      Люди вважають, що вирощувати свиней – це проста і не гідна робота. Але я з цим не згодна. Правду кажучи, це не так легко, і я намагаюся застосовувати знання здобуті в університеті,
      – розповіла Чжан.

      На запитання про критерії для її майбутнього чоловіка дівчина розповіла, що у неї немає багато очікувань. Втім вона б хотіла, щоб це був хтось, хто зможе підняти вагу бодай у пів свині.


      Чжан Чжіюань

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Курйозні новини Китай Світ тварин
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