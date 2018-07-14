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Китаєць створив робота, що доглядає за домашніми рослинами: як це виглядає

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Китаєць створив робота, що доглядає за домашніми рослинами: як це виглядає

Китайський підприємець Сун Тіанкі створив робота, який може пересувати домашні рослини. Таким чином він може регулювати кількість світла, що отримає рослина.

Про це повідомляє tehnot.com.

Як розповів Тіанкі, на створення такої машини розробника надихнув засохлий соняшник, який на одній із виставок поставили в тінь. Тож Тіанкі подумав, що рослини не мають можливості рухатись.

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Робот, що доглядає за домашніми рослинами

Робот рухається до світла

Саме для цього він і створив робота, який рухається до світла, коли це необхідно для квітки і навпаки, ховається в тінь, якщо так краще для рослини.

Окрім того, робот може взаємодіяти з людьми і навіть танцювати.

Робот, що доглядає за домашніми рослинами

Робот взаємодіє з людьми

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Теги: Техно Китай робототехніка Штучний інтелект
Джерело: 24 Канал
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