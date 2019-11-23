Китаєць вижив після падіння на арматуру, що проткнула все його тіло: фото 18+

У китайському місті Хучжоу будівельник впав з висоти на арматуру, яка проткнула його від таза до серця. Лікарі майже добу оперували 22-річного чоловіка і таки врятували життя будівельнику.

Нещасний випадок стався на будівельному майданчику: робітник впав з платформи висотою в 4 метри і приземлився на залізний прут, повідомляє Unilad. Залізяка проткнула чоловіка майже через все тіло, зачепивши деякі важливі органи.

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Будівельника у непритомному стані терміново забрали до лікарні. Рентген показав, що прут розташований за 3 сантиметри від серця. Прут також пошкодив печінку, кишківник і легені.

Життя чоловіка рятувала велика команда медиків і близько 3:00 арматуру вдалося витягнути. Пацієнт пережив операцію і тепер відновлюється в лікарні. Лікарі кажуть, що його життю нічого не загрожує.