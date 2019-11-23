07:47
23 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОМАРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ РОМАН ІВАНІСОВ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Космічне багатство Рогозіна. Росіяни ловлять іноземних агентів
      Вєсті Кремля
      23:01, 22 листопада
      Вєсті.UA: Хатинка для Діда Мороза за 6 мільйонів. Навчання "слуг народу"
      Вєсті.UA
      20:35, 22 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини світу
      ПОМАРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ РОМАН ІВАНІСОВ

      Китаєць вижив після падіння на арматуру, що проткнула все його тіло: фото 18+

      224 Читать новость на русском
      Металевий прут застряг за 3 сантиметри від серця чоловіка / unilad.co.uk

      У китайському місті Хучжоу будівельник впав з висоти на арматуру, яка проткнула його від таза до серця. Лікарі майже добу оперували 22-річного чоловіка і таки врятували життя будівельнику.

      Нещасний випадок стався на будівельному майданчику: робітник впав з платформи висотою в 4 метри і приземлився на залізний прут, повідомляє Unilad. Залізяка проткнула чоловіка майже через все тіло, зачепивши деякі важливі органи.

      До теми: У Львові дівчина потрапила під колеса 2 авто та дивом вижила

      Будівельника у непритомному стані терміново забрали до лікарні. Рентген показав, що прут розташований за 3 сантиметри від серця. Прут також пошкодив печінку, кишківник і легені.

      Життя чоловіка рятувала велика команда медиків і близько 3:00 арматуру вдалося витягнути. Пацієнт пережив операцію і тепер відновлюється в лікарні. Лікарі кажуть, що його життю нічого не загрожує.

      Скільки тварин іде на виготовлення однієї шуби: інфографіка
      сьогодні
      901
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Здоров'я Надзвичайні ситуації Китай
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Ігнорування справ Майдану стане фатальною помилкою для Зеленського
      22 листопада , 23:00 Ігнорування справ Майдану стане фатальною помилкою для Зеленського
      Роман Маселко 324
      Головні новини 22 листопада: "Приватбанк" не повернуть Коломойському, порятунок моряків в Одесі
      22 листопада , 22:25 Головні новини 22 листопада: "Приватбанк" не повернуть Коломойському, порятунок моряків в Одесі
      Наталія Пристанська 820
      Як вкрали 10 млн гривень у сиріт з дитячого будинку
      22 листопада , 22:00 Як вкрали 10 млн гривень у сиріт з дитячого будинку
      Ілля Кротенко 1032
      Чорна п'ятниця 2019: які смартфони купити під час розпродажу
      22 листопада , 21:31 Чорна п'ятниця 2019: які смартфони купити під час розпродажу
      Анастасія Можаровська 1340
      Закревська: Передача справи Майдану у ДБР, коли там керує Труба – це погана історія
      22 листопада , 21:02 Закревська: Передача справи Майдану у ДБР, коли там керує Труба – це погана історія
      Євгенія Мазур 783
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук