Китайці прагнуть купити та знищити "Мотор Січ", – Бутусов

Продаж акцій компанії "Мотор Січ" може призвести до того, що китайці "викачають" потрібні їм технології та знищать компанію. Українці через це втратять робочі місця, а Україна залишиться без одного з найбільших підприємств з виробництва двигунів.

ЗМІ повідомляли, що радник президента США Джон Болтон вирушить до України, щоб переконати не продавати компанію "Мотор Січ" китайській компанії Skyrizon і Xinwei. Китайцям потрібна ця компанія, бо двигуни – найуразливіше місце китайської оборонної промисловості. А посилення Китаю для Сполучених Штатів – питання національної безпеки.

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Китайці уклали угоду про купівлю акцій підприємства "Мотор Січ" ще у 2015 році, однак остаточна зміна власника відбудеться за висновком Антимонопольного комітету, пише воєнний експерт, журналіст Юрій Бутусов.

З його слів, китайці масово переманюють українських учених, щоб вони працювали на китайську оборонну промисловість та приносили нові ідеї та технології. Однак, вони не мають усіх українських технологій. Придбання компанії "Мотор Січ" може призвести до технологічного стрибка китайців у галузі виробництва гелікоптерів, оскільки саме двигуни створюють справжню бойову платформу.

Завод після викачування технологій, напевно, буде знищено. Китайці скуповують технології, їм не потрібні робочі місця в Україні. Треба захистити підприємство, зберегти виробництво в Україні. Антимонопольний комітет повинен відмовити в оформленні угоди,

– пише експерт.

Він зазначив, що "Мотор Січ" має величезні перспективи розвитку. Підприємство експортує свою продукцію до високотехнологічного Ізраїлю. Бутусов сказав, що компанія планує невдовзі розпочати виробництво власних гелікоптерів, але для цього є потрібним державне замовлення.

"Стратегію розвитку "Мотор Січ" повинні визначати на рівні керівництва РНБО і Президента України", – підсумував журналіст.

Що відомо про компанію "Мотор Січ"? "Мотор Січ" – один із найбільших світових виробників двигунів авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Компанія експортує двигуни до 100 країн світу. Підприємству належать кілька великих заводів, авіакомпанія "Мотор Січ" та ТРК "Алекс". Прибутки компанії у 2018 році склали 1 мільярд 856,81 мільйона гривень.



Прзеидент компанії – В'ячеслав Богуслаєв – український політик, депутат 5, 6, 7 та 8 скликань Верховної Ради, доктор технічних наук, професор. Герой України. До ради балотувався спочатку від "Партії регіонів", а потім – як самовисуванець. Він входить до списку 25 найбагатших людей України. Є автором близько 100 наукових праць і винаходів.