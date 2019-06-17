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      Киянку розшукували у Карпатах два дні: жінка відбилася від групи

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      Гора Піп Іван Чорногірський
      Гора Піп Іван Чорногірський / igormelika.com.ua

      Під час сходження з гори Піп Іван в Карпатах зникла киянка. Жінка перебувала у складі туристичної групи із 4 людей і в якийсь момент відстала від групи. На пошуки зниклої рятувальники витратили два дні.

      Про зникнення туристки заявив киянин. Чоловік звернувся за допомогою до рятувальників Яворницького пункту.

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      Заблукала, ймовірно, подалася в напрямку озера Марічейка,
      – кажуть рятувальники.

      У перший день киянку шукали 2 працівників ДСНС, а вже наступного дня до них долучились ще 9 осіб.

      Розшукати жінку вдалося близько полудня 16 червня.

      "О 12:10 пошуковою групою Яворницького рятувального відділення, яка слідувала на ротацію, на південному схилі гори Піп Іван знайдено потерпілу туристку", – додають у ДСНС.

      Рятувальники провели киянку до села Шибене. Її стан оцінюють як задовільний.

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      Теги: Новини України ДСНС Карпати Новини Івано-Франківська
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