Киянку розшукували у Карпатах два дні: жінка відбилася від групи

Під час сходження з гори Піп Іван в Карпатах зникла киянка. Жінка перебувала у складі туристичної групи із 4 людей і в якийсь момент відстала від групи. На пошуки зниклої рятувальники витратили два дні.

Про зникнення туристки заявив киянин. Чоловік звернувся за допомогою до рятувальників Яворницького пункту.

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Заблукала, ймовірно, подалася в напрямку озера Марічейка,

– кажуть рятувальники.

У перший день киянку шукали 2 працівників ДСНС, а вже наступного дня до них долучились ще 9 осіб.

Розшукати жінку вдалося близько полудня 16 червня.

"О 12:10 пошуковою групою Яворницького рятувального відділення, яка слідувала на ротацію, на південному схилі гори Піп Іван знайдено потерпілу туристку", – додають у ДСНС.

Рятувальники провели киянку до села Шибене. Її стан оцінюють як задовільний.