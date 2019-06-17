Киянку розшукували у Карпатах два дні: жінка відбилася від групи
Під час сходження з гори Піп Іван в Карпатах зникла киянка. Жінка перебувала у складі туристичної групи із 4 людей і в якийсь момент відстала від групи. На пошуки зниклої рятувальники витратили два дні.
Про зникнення туристки заявив киянин. Чоловік звернувся за допомогою до рятувальників Яворницького пункту.
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Заблукала, ймовірно, подалася в напрямку озера Марічейка,
– кажуть рятувальники.
У перший день киянку шукали 2 працівників ДСНС, а вже наступного дня до них долучились ще 9 осіб.
Розшукати жінку вдалося близько полудня 16 червня.
"О 12:10 пошуковою групою Яворницького рятувального відділення, яка слідувала на ротацію, на південному схилі гори Піп Іван знайдено потерпілу туристку", – додають у ДСНС.
Рятувальники провели киянку до села Шибене. Її стан оцінюють як задовільний.