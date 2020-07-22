У Дарницькому районі Києва 22 липня трапилася пожежа у квартирі. 10-річна дівчинка, яка у той час була сама вдома, намагалася загасити вогонь. На жаль, їй це не вдалося, після чого дитина вибігла з квартири та попросила допомоги у сусідів. З опіками рук дівчинку госпіталізували.

Пожежа у квартирі в Києві

До рятувальників повідомлення про пожежу на вулиці Драгоманова, 2-Б, що у Дарницькому районі Києва, надійшло о 15:57 22 липня, повідомили у фейсбуці ДСНС.

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На місці займання одразу вирушили рятувальники. Вони встановили, що пожежа виникла в одній із квартир на 23 поверсі 25-поверхового житлового будинку.

Виявилося, що на момент займання у квартирі була лише 10-річна дівчинка. Вона помітила вогонь у сусідній кімнаті.

Попри страх та задимлення, дитина намагалась самостійно загасити вогонь, але зусиль виявилось недостатньо.

Тоді дівчинка вибігла з квартири і покликала на допомогу сусідів.

Що відомо про стан дівчинки

Дитина була налякана та отримала опіки верхніх кінцівок I-II ступеню. Малу героїню госпіталізували.

Наразі встановлюють причину займання.



У Києві 10-річна дівчинка намагалася самотужки загасити пожежу / Фото ДСНС

Пожежа у квартирі в Києві: дивіться карту