За попередньою інформацією, вибух пролунав о 15:45. В одноповерховому складському приміщенні на території колишнього заводу підірвався газовий балон.

Важливо Вибух на території заводу у Києві, є 2 жертви, 4 людей врятували: все, що відомо

Які наслідки вибуху

О 16:06 мер Києва Віталій Кличко повідомив про загиблого. У КМВА зазначили, що трьох людей вдалося витягнути з-під завалів.

О 18:31 Кличко повідомив, що у результаті вибуху загинули 2 людини. Чотирьох осіб врятували. Однак під завалами ще можуть бути люди.

Мер столиці додав, що внаслідок підриву газового балона будівля площею 500 кілометрів квадратних зазнала руйнувань.



Руїни на місці вибуху / Фото з соцмереж

Рятувальні роботи тривають

Наразі рятувальники розбирають завали та шукають людей, які можуть залишатися під уламками зруйнованої будівлі. Речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві Світлана Водолага розповіла, що на місці інциденту працюють 100 людей особового складу.

"Ми точно не знаємо, скільки людей під завалами. Працюватимемо доти, поки остаточно не впевнимось, що під руїнами більше нікого немає", – сказала речниця.



На території колишнього заводу досі гасять пожежу / Фото з соцмереж