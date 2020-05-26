У Києві авто на швидкості влетіло у зупинку, є потерпілий: фото

У Києві сталася ДТП поблизу АЗС Shell на вулиці Олени Теліги. 26 травня автомобіль Hyundai на швидкості влетів у зупинку громадського транспорту, де стояли 3 людей.

Одного з чоловіків терміново доставили у лікарню, повідомляють у фейсбук-групі "Київ Оперативний".

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Водій Hyundai прокоментував інцидент. Він запевнив, що його підрізали, тому він вимушено викрутив кермо та зіштовхнувся з іншим авто, після чого протаранив зупинку.

Через аварію на цій ділянці дороги утворилися величезні затори. Наразі правоохоронці встановлюють всі деталі та обставини ДТП.



Авто влетіло у зупинку в Києві / Фото "Київ Оперативний"



У столиці Hyundai протаранив зупинку / Фото "Київ Оперативний"

Напередодні, у Києві на вулиці Стеценка на проїзну частину впало дерево – прямо перед авто, яке рухалося дорогою. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.