Вранці 28 серпня у Києві, поблизу станції метро "Вокзальна" утворилася черга із сотень людей. Ймовірно, причиною скупчення є наплив абітурієнтів з регіонів.

Величезна черга у метро столиці

У столиці вранці 28 серпня біля станції метро "Вокзальна" сформувалася чимала черга, повідомили у телеграмі "Киев Сейчас".

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Метро "Вокзальна". Це черга з ранку. Очевидці кажуть, що метро закрили на вхід і вихід, але ніяких коментарів щодо цього не було,

– йдеться в повідомленні.

У метрополітені жодних офіційних заяв не робили.

Ймовірна причина скупчення

На опублікованих у мережі фото помітно, що люди стоять у черзі майже до входу в будівлю Центрального залізничного вокзалу. Серед них багато підлітків.

Тому, ймовірно, черга утворилася через наплив абітурієнтів з регіонів. Адже 27 серпня вищі навчальні заклади оприлюднили рекомендації щодо навчання на місця державного або регіонального замовлення для отримання ступеня бакалавра.

Днями майбутні студенти повинні подати до вишів оригінали документів.

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У Києві біля станції метро "Вокзальна" утворилася величезна черга / Фото "Киев Сейчас"

У столиці черга біля метро "Вокзальна": дивіться карту