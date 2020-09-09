Чоловік намагався сісти у потяг на ходу / Скриншоти з відео спільноти "Київ Оперативний"

На центральному залізничному вокзалі Києва стався моторошний випадок, що мало не завершився трагедією: чоловік намагався застрибнути в потяг, який вже рушив, але впав майже під колеса. А все тому, що провідник викинув сумку з вагона і влучив просто у пасажира.