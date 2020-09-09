Провідник викинув сумку: у Києві чоловік мало не загинув під час спроби сісти у потяг – відео
На центральному залізничному вокзалі Києва стався моторошний випадок, що мало не завершився трагедією: чоловік намагався застрибнути в потяг, який вже рушив, але впав майже під колеса. А все тому, що провідник викинув сумку з вагона і влучив просто у пасажира.
Інцидент потрапив на відео, яке опублікували у фейсбук-спільноті "Київ Оперативний". У відео бачимо:
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- Чоловік намагається застрибнути у вагон поїзда.
- Поїзд при цьому вже рухається.
- Чоловік хапається за поручні та ставить ногу на сходину.
- Саме в цей момент провідник викидає сумку і влучає просто в чоловіка.
- Чоловік падає – майже під колеса поїзда.
Провідник викидає сумку – людина падає / Скриншот із відео "Києва Оперативного"
- Після падіння до нього підбігли люди, щоб допомогти.
- Про стан чоловіка, на жаль, наразі нічого не відомо.
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