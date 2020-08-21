У потягах Укрзалізниці таки з'явиться воєнізована охорона
Вже наприкінці серпня 2020 року воєнізована охорона супроводжуватиме декілька пасажирських потягів Укрзалізниці. Це відбудеться у межах пілотного проєкту.
Таку інформацію підтвердили в Укрзалізниці, повідомляє "Суспільне".
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Чим займатиметься воєнізована охорона
Працівниками відомчої воєнізованої охорони забезпечуватимуть порядок у пасажирських потягах. В Укрзалізниці заявили, що перевізник неодноразово направляв листи до Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції з проханням відновити супроводження пасажирських поїздів працівниками поліції.
Ми зверталися до поліції з проханням супроводжувати поїзди. Ніякої відповіді впродовж довгого часу не отримували. Тому це буде відомча воєнізована охорона, звичайно ж коштом Укрзалізниці,
– повідомили у пресслужбі національного перевізника.
Там додали, що воєнізована охорона вже існує, але наразі вона супроводжує лише вантажні поїзди.
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Які передумови створення охорони у потягах
Українці почали частіше говорити про створення воєнізованої охорони у потягах після жахливого інциденту за участю Анастасії Лугової. Її по-звірячому побив та намагався зґвалтувати п'яний Віталій Рудзько.
Після цього у суспільстві почали вигадувати усі можливі варіанти для того, щоб запобігти подібним ситуаціям. Навіть обговорювали можливість створення виключно жіночих потягів, або ж повернення у вагони працівників поліції. Наразі Укрзалізниця зупинилася на варіанті зі створення воєнізованої охорони.
Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що забезпечити у кожен потяг охороною не вдасться, адже це сильно вдарить по бюджету і може відбитися на вартості квитка.