У Києві чоловік поранив ножем двох людей: що відомо про зловмисника та стан постраждалих
На бульварі Вацлава Гавела у Києві 10 червня чоловік під час конфлікту вдарив ножем двох незнайомих йому людей. Постраждалих госпіталізували, а зловмисника затримали.
У поліцію Києва 10 червня звернулася жінка та повідомила, що на бульварі Вацлава Гавела незнайомець вдарив ножем двох чоловіків, повідомляє пресслужба поліції Києва.
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На місце виїхали патрульні та слідчі Солом’янського управління поліції, а також лікарі.
Що з’ясувала поліція
Працівники поліції дізналися, що двоє чоловіків відпочивали у сквері. Тоді до них підійшов невідомий та почав конфліктувати. Під час суперечки він із кишені ніж.
Спершу зловмисник вдарив одного із киян в спину. Згодом напав на іншого, завдавши в ногу та щоку. Після цього втік.
Поліцейським вдалося його затримати. Раніше 42-річний правопорушник вчиняв адміністративні правопорушення.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує до 7 років ув’язнення.
У Києві чоловік поранив двох людей ножем / Фото Нацполіції
Що відомо про постраждалих
- Це чоловіки – 1975 та 1994 років народження.
- Їх госпіталізували. Потерпілі перебувають у задовільному стані.