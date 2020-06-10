На бульварі Вацлава Гавела у Києві 10 червня чоловік під час конфлікту вдарив ножем двох незнайомих йому людей. Постраждалих госпіталізували, а зловмисника затримали.

У поліцію Києва 10 червня звернулася жінка та повідомила, що на бульварі Вацлава Гавела незнайомець вдарив ножем двох чоловіків, повідомляє пресслужба поліції Києва.

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На місце виїхали патрульні та слідчі Солом’янського управління поліції, а також лікарі.

Що з’ясувала поліція

Працівники поліції дізналися, що двоє чоловіків відпочивали у сквері. Тоді до них підійшов невідомий та почав конфліктувати. Під час суперечки він із кишені ніж.

Спершу зловмисник вдарив одного із киян в спину. Згодом напав на іншого, завдавши в ногу та щоку. Після цього втік.

Поліцейським вдалося його затримати. Раніше 42-річний правопорушник вчиняв адміністративні правопорушення.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує до 7 років ув’язнення.



У Києві чоловік поранив двох людей ножем / Фото Нацполіції

Що відомо про постраждалих