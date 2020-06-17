Після акції під Офісом Президента фанати Анатолія Шарія залишили за собою багато сміття. Деякі з прихильників російського блогера поспішили зняти з себе тематичні футболки одразу після завершення акції.

Прихильники Шарія залишили за собою багато сміття

Прибирати за мітингувальниками доведеться комунальним службам Києва. Саме для двірників любителі Шарія залишили купи макулатури, одноразові маски, биті пляшки та навіть биті яйця. Про це інформує "РБК-Україна".

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Одразу після акції деякі прихильники Шарія поспішили зняти з себе партійні футболки і рушили до метро.

Дивіться фото після завершення акції (фото Андрія Костюка, 24 канал, та PavlovskyNEWS):

Що відомо про акцію прихильників Шарія