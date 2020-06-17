Прихильники Шарія одразу після мітингу зняли партійні футболки: фото
Після акції під Офісом Президента фанати Анатолія Шарія залишили за собою багато сміття. Деякі з прихильників російського блогера поспішили зняти з себе тематичні футболки одразу після завершення акції.
Прихильники Шарія залишили за собою багато сміття
Прибирати за мітингувальниками доведеться комунальним службам Києва. Саме для двірників любителі Шарія залишили купи макулатури, одноразові маски, биті пляшки та навіть биті яйця. Про це інформує "РБК-Україна".
Детально Сутички в центрі Києва: націоналісти поштовхалися з фанатами Шарія та розійшлися – відео
Одразу після акції деякі прихильники Шарія поспішили зняти з себе партійні футболки і рушили до метро.
Дивіться фото після завершення акції (фото Андрія Костюка, 24 канал, та PavlovskyNEWS):
Що відомо про акцію прихильників Шарія
- Прихильники проросійського блогера вимагали під Офісом Президента захисту від нападів. Водночас сам Шарій напередодні звернувся до своїх прихильників і закликав вийти на мітинги через нібито тиск з боку поліції та активістів.
- Націоналістичні організації заявили, що готові "вилікувати шаріївців".
- Поліція встановила кордон між сторонами. Час від часу між протестувальниками і поліцейськими виникала штовханина.
- Націоналісти здійснили спробу пройти до "шаріївців", але поліція не допустила цього, застосувавши силу та сльозогінний газ. За попередніми даними затримано більше десятка осіб.
- Колона вирушила спочатку до будівлі МВС, а згодом до дому Володимира Зеленського. Наразі акція завершилась, активісти розійшлися.