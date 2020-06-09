У Києві на хабарі затримали проректора одного зі столичних приватних університетів. У виші чоловік відповідав за міжнародні зв’язки ти вирішив цим скористатися задля збагачення. За 224 тисячі гривень посадовець, зокрема, пообіцяв вирішити питання вступу іноземців до закладу.

На хабарі затримали проректора університету: що відомо

Інформацію про інцидент оприлюднила пресслужба Прокуратури Києва. Відповідна інформація з’явилася на офіційному сайті органу.

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За версією слідства, проректор за 224 тисячі хабара пообіцяв допомогти 8 іноземцям отримати документи для в’їзду на територію України. Зокрема, він заявив, що оформить їм запрошення на навчання.

Це приватний навчальний заклад. Проректор вимагав цю суму за видачу іноземцям запрошень на вступ до вказаного університету. У результаті вони змогли б отримати візи, які надають дозвіл на в’їзд на територію України. Частину цих запрошень він уже оформив,

– розповіла речниця столичної прокуратури Надія Максимець у коментарі РБК-Україна.

Затримали чоловіка у приміщенні вишу, в якому він працює. Сталося це 9 червня після того, як зловмисник отримав вищезазначену суму. Назву закладу у столичній прокуратурі не називають, посилаючись на таємницю слідства.

Затримували проректора:

співробітники Прокуратури Києва,

слідчі управління Нацполції в Києві,

працівники Управління стратегічних розслідувань.

Що загрожує проректору

Максимець додала, що цю справу правоохоронці розслідують ще з березня. Наразі досудове розслідування триває. У його межах проводять невідкладні слідчі (розшукові) дії. Також вирішують питання повідомлення про підозру та обрання затриманому запобіжного заходу.

За фактом затримання проректора відкрили кримінальне провадження – стаття Кримінального кодексу про підкуп службової особи юридичної особи, вчинений за попередньою змовою з боку групи осіб.

У разі доведення провини, посадовцю загрожує від 3 до 7 років в’язниці з конфіскацією майна. Також його позбавляться права обіймати посади в галузі освіти.

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До слова, нещодавно затримали прокурора однієї з Київських місцевих прокуратур. Він шляхом обману намагався заволодіти 100 тисячами доларів.