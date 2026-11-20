Ще з самої ночі для Києва і області оголосили повітряну тривогу через ракетну загрозу.

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Що відомо про ранкові вибухи у Києві?

Близько 06:24 у столиці прогриміла серія сильних вибухів. Повітряні сили повідомили про рух балістичних ракет у напрямку столиці.

За даними моніторів, їх було щонайменше чотири.

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