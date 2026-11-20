У Києві чули вибухи / Колаж 24 Каналу
Вранці у Києві пролунала серія вибухів. Росіяни запустили по столиці балістичні ракети.
Ще з самої ночі для Києва і області оголосили повітряну тривогу через ракетну загрозу.
Adv
популярні відео
Що відомо про ранкові вибухи у Києві?
Близько 06:24 у столиці прогриміла серія сильних вибухів. Повітряні сили повідомили про рух балістичних ракет у напрямку столиці.
За даними моніторів, їх було щонайменше чотири.
Зверніть увагу! Росія здійснює масовану атаку на Україну. Ворог запустив реактивні дрони, крилаті ракети і балістику.
Доповнюємо новину...
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі