У п'ятницю, 31 липня, у Києві люди вийшли на протестну ходу "за діалог та реформи в оборонній сфері". Така акція відбувається замість протестів на підтримку ексміністра оборони Михайла Федорова.

24 Канал розповідає, як відбувається протестна хода та що про неї думають учасники.

Протестна хода у Києві: деталі

Близько 19:00 учасники протестної ходи зібрались біля пам'ятника Тарасу Шевченку в однойменному парку в Києві. На кадрах учасників видно, як люди з картонками та плакатами розгорнули прапор України, з яким пройдуть до площі Івана Франка.

Початок протестної ходи / Фото 24 Каналу

Протестна хода "за діалог та реформи" / Фото 24 Каналу

Ініціатором протестної ходи "за діалог та реформи" виступив ветеран Дмитро Козятинський, який раніше закликав людей виходити на мітинги проти звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони України.