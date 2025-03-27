У Києві сталася аварія на кабельних лініях. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

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Що трапилося зі світлом у Печерському районі Києва

У 73 будинках Печерського району Києва зникло електропостачання. Це сталося через аварію на кабельних лініях.

Енергетики вже працюють на місці – частину осель вдалося перепідключити до резервних ліній. Робимо все можливе, щоб повернути світло всім до 23:00,

– зазначили у ДТЕК.

У мережі також поширюють відео з вибухом трансформатора у Печерському районі столиці.

У Печерському районі Києва вибухнув трансформатор: дивіться відео

Нагадаємо, через негоду на Рівненщині 5 населених пунктів у колишніх Костопільському та Березнівському районах залишилися без електропостачання. Начальник ОВА закликав жителів області бути обережними, не нехтувати правилами безпеки, не підходити до ліній електропередач і не намагатися самостійно відновити енергопостачання.