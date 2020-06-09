У метро Києва троє молодих хлопців вирішили розважитися. Вони прокотитися між вагонами, а згодом вилізли на їхній дах і почали там бігати та стрибати.

Відео неадекватної поведінки хлопців опублікували у телеграмі "Києва Оперативного".

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Ситуація між станціями "Хрещатик" і "Арсенальна"

Там відбулася дія першого ролика. Хлопці заради відео проїхалися на зчепленні між вагонами. Однак їх звідти витяг один з пасажирів, коли метро зупинилося.

"Дві "сині наклейки" вирішили відчути адреналін в крові, записати собі відосики й отримати уваги від пасажирів метро. Обличчя майже добре видно, батькам цих пасажирів полум'яний привіт", – підписали перше відео.

Події на станції "Дніпро"

Пережитого екстриму юнакам виявилося недостатньо. Тому вони дісталися до першої відкритої станції на "червоній гілці" метра – "Дніпро". Там хлопці піднялися на вагони й почали по них бігати та стрибати.

Вони встигли стрибнути й втекти до часу, поки поїзд рушив.