У Києві група підлітків влаштували собі екстремальні "розваги". Вони видерлися на вагон метро, а проїжджаючи поряд зі станцією "Гідропарк", стрибали з даху в Дніпро.

Двоє хлопців вистрибнули з моста в річку, а третій, який був з ними на даху, все це знімав, розповідає ТСН.

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Втім, імовірно, їх було значно більше, адже момент стрибка знімали одночасно з 5 різних місць. Лише один "відеооператор" був разом з екстремалами на даху вагона метро. Інші знімали з різних точок по різні береги Дніпра.

У пресслужбі столичного метрополітену зазначили, що знають про "подвиг" юних екстремалів. Втім співробітники не могли їх затримати самотужки, а тому звернулися в поліцію.

Натомість правоохоронці пообіцяли, що всі деталі інциденту повідомлять згодом. Наразі невідомо, чи не травмувалися хлопці під час небезпечних розваг і чи не затримала їх поліція.

У Києві підлітки стрибнули з метро в Дніпро: дивіться відео