Припускають, що в столиці працює ППО. Деталі поки невідомі. Перед тим майже по всій Україні оголосили повітряну тривогу.
Важливо Практично по всій території України повітряна тривога – негайно вирушайте до укриття
Так, небезпека є фактично у всіх областях. Не було сирен тільки у Сумській, Полтавській та Донецькій областях, а також – На Херсонщині через тимчасову окупацію.
Що робити під час тривоги
Сигнал повітряної тривоги в жодному разі не можна ігнорувати. Щойно у вашому населеному пункті пролунає сирена, слід вирушати до укриття. Там треба залишатись доти, поки не буде відбою тривоги.
Якщо можливості піти в укриття немає, необхідно хоча б дотримуватись правила двох стін вдома. Одна стіна має стримувати ударну хвилю, інша – захищати від уламків.
Ці правила можуть зберегти життя.
Попередні вибухи й ракетні удари
- Протягом 20 травня тривогу по всій Україні оголошували кілька разів. У Житомирській області зранку прогриміли 2 вибухи в районі міста Малин. Удари росіян підтвердив голова Коростенської районної військової адміністрації Юрій Тарасюк.
- Ввечері звуки вибухів чули на Миколаївщині та Херсонщині, а також в Одесі та Харкові. На Одещині ракета влучила в об'єкт інфраструктури, там спалахнула пожежа.
- Російські окупанти завдали ракетного удару по центру міста Лозова в Харківській області. Близько 15:00 ракета влучила в одну з будівель. Серед постраждалих 11-річна дитина.
Напередодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ракетна загроза зберігається у кожному з регіонів, оскільки окупанти б'ють скрізь. У Генштабі ЗСУ попередили, що, зокрема, є загроза ракетних та авіаційних ударів з Білорусі.
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