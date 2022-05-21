Припускають, що в столиці працює ППО. Деталі поки невідомі. Перед тим майже по всій Україні оголосили повітряну тривогу.

Важливо Практично по всій території України повітряна тривога – негайно вирушайте до укриття

Так, небезпека є фактично у всіх областях. Не було сирен тільки у Сумській, Полтавській та Донецькій областях, а також – На Херсонщині через тимчасову окупацію.

Зверніть увагу! Не оприлюднюйте фото та відео з місця "прильотів". Це тільки допоможе ворогу.

Що робити під час тривоги

Сигнал повітряної тривоги в жодному разі не можна ігнорувати. Щойно у вашому населеному пункті пролунає сирена, слід вирушати до укриття. Там треба залишатись доти, поки не буде відбою тривоги.

Якщо можливості піти в укриття немає, необхідно хоча б дотримуватись правила двох стін вдома. Одна стіна має стримувати ударну хвилю, інша – захищати від уламків.

Ці правила можуть зберегти життя.

Попередні вибухи й ракетні удари

Протягом 20 травня тривогу по всій Україні оголошували кілька разів. У Житомирській області зранку прогриміли 2 вибухи в районі міста Малин. Удари росіян підтвердив голова Коростенської районної військової адміністрації Юрій Тарасюк.

Ввечері звуки вибухів чули на Миколаївщині та Херсонщині, а також в Одесі та Харкові. На Одещині ракета влучила в об'єкт інфраструктури, там спалахнула пожежа.

Російські окупанти завдали ракетного удару по центру міста Лозова в Харківській області. Близько 15:00 ракета влучила в одну з будівель. Серед постраждалих 11-річна дитина.

Напередодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ракетна загроза зберігається у кожному з регіонів, оскільки окупанти б'ють скрізь. У Генштабі ЗСУ попередили, що, зокрема, є загроза ракетних та авіаційних ударів з Білорусі.

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