У Києві пролунали вибухи: у столиці працює ППО

Ворог 20 серпня не припиняє атакувати Київ. У столиці чути звуки вибухів.

КМДА попереджає мешканців, що зараз працюють сили ППО.

Що відомо про звуки вибухів?

У Києві під час повітряної тривоги чути вибухи, у столиці працюють сили протиповітряної оборони. Перед тим Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що група ракет рухається із заходу Полтавщини через Черкащину у напрямку Київщини.

Мешканців столиці закликали не залишати укриттів, оскільки повітряна небезпека досі зберігається. Влада наголосила, що перебувати в безпечному місці необхідно до офіційного сигналу про відбій повітряної тривоги.

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Нагадаємо, Росія вночі 20 серпня завдала масованого удару балістичними та крилатими ракетами по Києву та Київській області. Унаслідок атаки в столиці загинули 5 людей, ще щонайменше 23 отримали поранення.

У Броварському районі Київщини загинув чоловік, ще одного постраждалого госпіталізували у важкому стані. У Солом'янському районі Києва ракетні удари та падіння уламків частково зруйнували верхні поверхи дев'ятиповерхового будинку, також пошкоджено п'ятиповерхівку.

Пошкоджень зазнали будівлі школи та дитячої лікарні, а у Святошинському й Дарницькому районах спалахнули пожежі. У Броварах повідомляється про влучання у промислові об'єкти та значні загоряння.

На місцях ударів працюють рятувальники та медики, які ліквідовують наслідки атаки й допомагають постраждалим.