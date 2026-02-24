24 лютого, 16:12
У Києві спалахнула масштабна пожежа у будівлі на бульварі Верховної Ради
У Києві вдень 24 лютого спалахнула масштабна пожежа. Сталося це у будівлі на бульварі Верховної Ради, що у Дніпровському районі.
Про це пише "РБК-Україна".
Що відомо про пожежу у Києві?
У мережі публікують відео з місця події. На кадрах видно дійсне масштабне задимлення.
Відомо, що палає двоповерхова будівля. Площа пожежі складає близько 100 метрів квадратних.
Інформації щодо постраждалих наразі не надходило.
24 Канал намагається дізнатися більше про пожежу у ДСНС Києва.
