У Києві зранку понеділка, 12 жовтня, спостерігаються величезні затори. Тягучка утворилась на набережній, проспекті Бандери та інших вулицях.

Станом на 9 годину ранку в Києві на багатьох шляхах рух обмежений через величезні затори. Про це свідчать дані Google Maps.

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На правому березі Києва затори утворились на вулицях Набережно-Хрещатицькій, Набережно-Луговій, Новокостянтинівській, на проспекті Степана Бандери та Героїв Сталінграда, на Набережному шосе, вулицях Автозаводській, Семена Скляренка.

Ускладнення руху помітне на проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті, вулицях Борщагівській, Вадима Гетьмана, проспекті Валерія Лобановського.

На лівому березі ускладнено рух проспектом Миколи Бажана у бік Південного мосту, вулицею Центральна, частково проспектом Соборності і Броварським проспектом у бік правого берега, проспектом Визволителів, вулицями Миропільська та Братиславська, проспектом Романа Шухевича.

Рух ускладнений на всіх мостах Києва в напрямку правого берега: