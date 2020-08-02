У Києві вандал потрощив в’їзд на Труханів острів: збитки сягають 300 тисяч гривень – відео
У столиці на пункті в'їзду на Труханів острів вандал розтрощив обладнання автоматичної системи на суму 300 тисяч гривень. Зараз комунальники працюють над відновленням системи.
Особу руйнівника вже встановили і його затримала поліція. Відео нічного погрому розмістив на своїй фейсбук-сторінці мер Києва Віталій Кличко.
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Знову випадок вандалізму в столиці. Вчора, близько півночі, на пункті в‘їзду на Труханів острів чоловік варварськи розтрощив обладнання автоматичної системи,
– заявив міський голова столиці.
Що пошкодив вандал:
- Шлагбаум;
- Світлофор;
- Дві камери;
- Контролер боларда;
- Деякі інші технічні засоби.
"Матеріальні збитки внаслідок пошкодженого комунального майна, за попередніми розрахунками, – майже 300 тисяч гривень. Я особисто проконтролюю, щоб ця справа дійшла до суду", – додав Кличко.
Відео погрому в’їзду на Труханів острів: