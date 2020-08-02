У столиці на пункті в'їзду на Труханів острів вандал розтрощив обладнання автоматичної системи на суму 300 тисяч гривень. Зараз комунальники працюють над відновленням системи.

Особу руйнівника вже встановили і його затримала поліція. Відео нічного погрому розмістив на своїй фейсбук-сторінці мер Києва Віталій Кличко.

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Знову випадок вандалізму в столиці. Вчора, близько півночі, на пункті в‘їзду на Труханів острів чоловік варварськи розтрощив обладнання автоматичної системи,

– заявив міський голова столиці.

Що пошкодив вандал:

Шлагбаум;

Світлофор;

Дві камери;

Контролер боларда;

Деякі інші технічні засоби.

"Матеріальні збитки внаслідок пошкодженого комунального майна, за попередніми розрахунками, – майже 300 тисяч гривень. Я особисто проконтролюю, щоб ця справа дійшла до суду", – додав Кличко.

Відео погрому в’їзду на Труханів острів: