У Києві відбувся Марш за волю Білорусі: яку символічну акцію провели активісти
У Києві відбувся Марш за волю Білорусі. Його учасники мали намір продемонструвати солідарність з білорусами, які понад 40 днів протестують проти результатів виборів президента.
Марш розпочався на Майдані Незалежності та рушив до посольства Білорусі. Про це повідомляє Укрінформ.
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Учасники акції пов'язали на деревах навколо будівлі посольства червоні та білі стрічки. Вони символізують біло-червоно-білий прапор, який був позбавлений офіційного статусу за президентства Лукашенка.
Учасники акції пов'язали на деревах червоні та білі стрічки / Фото Укрінформ
"Українці єдині в підтримці білорусів, адже під час подій Революції Гідності та російсько-української війни представники Білорусі прийшли на допомогу Україні", – сказали організатори акції у ході мітингу на Майдані.
Акція відбулась за участю українських та білоруських громадських активістів та організацій, а також звичайних громадян. Учасники тримали в руках білоруську та українську національну символіку.
Акція відбулась за участю громадських активістів / Фото Укрінформ
Що відбувається у Білорусі: коротко
- 9 серпня у Білорусі відбулись президентські вибори, на яких нібито переміг Олександр Лукашенко. Проте результати незалежних свідчили, що президентом Білорусі стала Світлана Тихановська.
- Згодом виборці вийшли на мирні мітинги. Однак силовики влаштували жорстокий розгін протестувальників, у результаті якого загинули 5 людей. Приблизно 7 тисяч білорусів затримали.
- З 11 серпня у Білорусі тривають всенародні страйки. Працівники підприємств влаштовують саботаж роботи та вимагаючи чесних виборів.
- Водночас ЄС не визнав результати білоруських виборів та розпочав процес санкцій проти посадовців та силовиків.