У Києві відбувся Марш за волю Білорусі. Його учасники мали намір продемонструвати солідарність з білорусами, які понад 40 днів протестують проти результатів виборів президента.

Марш розпочався на Майдані Незалежності та рушив до посольства Білорусі. Про це повідомляє Укрінформ.

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Учасники акції пов'язали на деревах навколо будівлі посольства червоні та білі стрічки. Вони символізують біло-червоно-білий прапор, який був позбавлений офіційного статусу за президентства Лукашенка.



Учасники акції пов'язали на деревах червоні та білі стрічки / Фото Укрінформ

"Українці єдині в підтримці білорусів, адже під час подій Революції Гідності та російсько-української війни представники Білорусі прийшли на допомогу Україні", – сказали організатори акції у ході мітингу на Майдані.

Акція відбулась за участю українських та білоруських громадських активістів та організацій, а також звичайних громадян. Учасники тримали в руках білоруську та українську національну символіку.



Акція відбулась за участю громадських активістів / Фото Укрінформ

Що відбувається у Білорусі: коротко