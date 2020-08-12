У центрі Києва ввечері 12 серпня незадоволені президентськими виборами у Білорусі українці вийшли на протест. Вони викрикували гасла на підтримку білорусів та писали їм листи.

Протестувальники вимагають, аби Володимир Зеленський не визнавав перемогу Олександра Лукашенка на виборах, інформує 24 канал.

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Мітингувальники зібрались біля Стелли на Майдані Незалежності, оскільки саме тут 6 років тому розпочався Євромайдан. Активісти тримають в руках плакати із написами "Убывай скот" та "Верым! Можам! Переможам", а також викрикують гасла "Жыве Беларусь", "Разом назавжди", "Свабода".

Окрім цього, українці написали послання білорусам:

Тримайтесь, брати! Віримо у вас! Та прокинетесь у вільній країні, та вдихнете вільно,

– йдеться у листі.

Мітинг на підтримку білорусів у Києві / Фото 24 каналу, автор – Андрій Костюк

Відео протестів на підтримку білорусів у Києві:

Протести у Білорусі: коротко