Вулицю Російську, що розташована у Дарницькому районі Києва, перейменували на честь бійця Національної гвардії України Юрія Литвинського.

На сайті Київради також повідомили, що нову вулицю у Святошинському районі назвали на честь українського письменника Олеся Бердника.

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Відповідне рішення депутати Київської міської ради прийняли на пленарному засіданні. Ідею перейменування вулиці підтримали 94% людей.

Що відомо про Юрія Литвинського

Юрій Литвинський – активний учасник Революції Гідності, полковник резерву (посмертно), боєць батальйону оперативного призначення "Донбас" Нацгвардії. Боєць брав участь у визволенні території Донбасу від російських військ.



Юрій Литвинський / Фото ua.news

На жаль, Литвинський загинув від кулі російського снайпера 10 серпня 2014 року під Іловайськом. Це був запеклий бій, тоді українські бойовики захопили блокпост терористів, вилучили значну кількість зброї та знищили понад 30 бойовиків.

Через 4 дні після смерті, 14 серпня 2014 року, Литвинського посмертно нагородили орденом "За мужність" III ступеня. Юрія Литвинського поховали на Лісовому кладовищі в Києві. У нього залишилась дружина Світлана – кандидат філологічних наук. Також у Литвинського є 2 сини.