У Києві вулицю затопило окропом через прорив водопроводу: приголомшливі фото, відео

У Києві на вулиці на вулиці Велика Васильківська стався прорив водопроводу 19 травня. Відтак, проїжджу частину залило окропом.

Через витік гарячої води навколо утворилася пара. Наслідки аварїі на своїй сторінці у фейсбуці опублікував користувач Олексій Пузир.

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Тепер водіям доводиться їздити попри погану видимість і потік окропу.

"Гарячий" апокаліпсис на Великій Васильківській". Прорив водопроводу", – підписав публікацію Олексій Пузир.

Вулицю Велику Васильківську затопило окропом / Фото Олексій Пузир

За словами місцевих мешканців, на Великій Васильківській нещодавно розпочали гідравлічні випробування тепломережі. Як повідомляє Київтеплоенерго, друга хвиля випробувань тепломереж у Києві якраз припадає на 19 травня.

Дивіться відео наслідків прориву водопроводу:

Дивіться відео: внаслідок прориву утворилася пара і погана видимість