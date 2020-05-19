У Києві вулицю затопило окропом через прорив водопроводу: приголомшливі фото, відео
У Києві на вулиці на вулиці Велика Васильківська стався прорив водопроводу 19 травня. Відтак, проїжджу частину залило окропом.
Через витік гарячої води навколо утворилася пара. Наслідки аварїі на своїй сторінці у фейсбуці опублікував користувач Олексій Пузир.
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Тепер водіям доводиться їздити попри погану видимість і потік окропу.
"Гарячий" апокаліпсис на Великій Васильківській". Прорив водопроводу", – підписав публікацію Олексій Пузир.
Вулицю Велику Васильківську затопило окропом / Фото Олексій Пузир
За словами місцевих мешканців, на Великій Васильківській нещодавно розпочали гідравлічні випробування тепломережі. Як повідомляє Київтеплоенерго, друга хвиля випробувань тепломереж у Києві якраз припадає на 19 травня.
Дивіться відео наслідків прориву водопроводу:
Дивіться відео: внаслідок прориву утворилася пара і погана видимість