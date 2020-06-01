У Києві 1 червня, замінували міст Метро. Чоловік погрожує його підірвати. У руці він тримає пульт від невідомого пристрою. За даними ЗМІ він вимагає зустрічі з главою МВС Арсеном Аваковим.

Інформація з'явилась близько 14:10. На міст Метро розпочали терміново стягувати правоохороні служби, повідомляє поліція Києва.

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Очевидці пишуть, що зараз на мосту Метро стоїть чоловік з пакетом, від якого виходить провід до пульта в його руці.

У мережі вже з'явилось фото ймовірного підривника. В його пакеті є предмет зовні схожий на газовий балон.





Водночас працівниками "Київського метрополітену" припинили рух поїздів від станції "Арсенальна" до станції "Дарниця" та Та від станції "Лiсова" до станції "Дарниця".

У Києві вже утворилися затори.

Що кажуть у поліції

В місті Києві введено спеціальну поліцейську операцію "Грім".

На місце прибув спецзагін бійців КОРД.

На місце викликали слідчо-оперативну групу та вибухотехніків.

До перекритого мосту Метро підтягнули також БТРи Нацгвардії.

Дивіться відеотрансляцію з місця подій:

Дивіться відео з мосту Метро, де чоловік погрожує підірвати міст:

Чоловік погрожує підірвати міст Метро / Фото Цензор.Нет