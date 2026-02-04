Головна святина Києва зачиняється на невідомий термін: яка причина
- Києво-Печерська лавра тимчасово зачиняється з 3 лютого через сильні морози.
- Закриття пояснюється необхідністю захисту культурної спадщини та безпеки відвідувачів і працівників.
Київ продовжує потерпати від сильних морозів. На тлі значного погіршення погоди Києво-Печерська лаврі припиняє роботу.
Починаючи з 3 лютого, заповідник тимчасово закривається для відвідувачів, йдеться на офіційному сайті пам'ятки.
Чому Лавра зачиняється?
У заповіднику пояснили такий крок необхідністю захистити об'єкти культурної спадщини та подбати про безпеку гостей і працівників.
Як тільки потеплішає, заповідник працюватиме у звичному режимі.
Нагадаємо, що цього року вперше з часів Другої світової війни Києво-Печерська лавра постраждала під час російського обстрілу. 24 січня ворог вкотре масовано атакував столицю.
Пошкоджень зазнали Корпус №66 (вхід до Дальніх печер) та Корпус №67 (Аннозачатіївська церква). Вибуховою хвилею вибито частину вікон і дверей та пошкоджено фрагменти оздоблення, але самі печери залишилися неушкодженими.
Міністерка культури Тетяна Бережна повідомила, що з початку повномасштабного вторгнення Росії пошкоджено 1640 пам'яток та 2446 об'єктів культурної інфраструктури.
Як довго в Києві триватимуть морози?
- Пік зимового холоду очікується з 1 по 4 лютого. Вночі температура може падати до 20 – 28 градусів морозу, а в деяких регіонах ще нижче.
- Найсильніші морози прогнозуються на півночі країни, включно зі столичним регіоном.
- За даними "Укргідрометцентру", морози почнуть слабшати вже 4 – 5 лютого. Потепління розпочнеться з заходу та південного заходу країни, а температура поступово повернеться до більш помірного рівня.