"Це шок": Росія пошкодила студію німецьких медіа у Києві під час масованої атаки

Під час масованого російського обстрілу Києва була частково зруйнована студія німецького телерадіоконсорціуму ARD. У момент удару співробітників у приміщенні не було, але будівля зазнала серйозних пошкоджень.

Будівля зазнала часткового руйнування внаслідок вибухової хвилі під час атаки дронів і ракет. Про це пише Tagesschau.

Що відомо про пошкодження студії німецьких медійників?

Унаслідок масованого російського обстрілу Києва пошкоджень зазнав офіс німецьких медіа – телерадіоконсорціуму ARD та Deutsche Welle. Він розташований в центральній частині столиці та постраждали від вибухових хвиль під час атаки дронів і ракет.

Студія ARD зазнала часткових руйнувань: вибухова хвиля вибила вікна та спричинила пошкодження конструкцій будівлі. На момент удару в приміщенні не було співробітників, тому обійшлося без постраждалих. Після інциденту команда продовжує роботу, використовуючи альтернативні технічні рішення та інші локації для ефірів.

Директор київської студії ARD Василь Голод прокоментував інцидент, назвавши побачене "шоком" через масштаби руйнувань. Він зазначив, що вибухова хвиля вирвала віконні рами, знищила обладнання та засипала приміщення уламками скла.

За його словами, російські авіаудари вже тривалий час є частиною жорстокої реальності в Україні, яка призводить до загибелі цивільних, руйнування лікарень, шкіл та інших об'єктів, зокрема й редакцій засобів масової інформації.

Відомо, що й редакція Deutsche Welle також постраждала від російського терору. Керівник київського бюро DW Микола Бердник зазначив, що попри постійні російські атаки мотивація журналістів залишається незламною, і вони продовжують висвітлювати події в Україні навіть в умовах небезпеки. Інтендантка DW Барбара Массінґ наголосила, що новина про пошкодження офісу стала черговим нагадуванням про складні умови роботи медіа під час війни.



Пошкодження офісу редакції Deutsche Welle / Фото з фейсбук-сторінки видання

Довідково. Deutsche Welle входить до німецького телерадіоконсорціуму ARD.

У Києві чимало руйнувань цивільної інфраструктури

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Києва зафіксували чимало руйнувань. Зокрема, У центрі Києва були пошкоджені готелі "Україна" та "Дніпро", які входять до холдингу Максима Кріппи. У будівлях вибито десятки вікон, понівечено фасади та пошкоджено внутрішні приміщення.

Крім того, пошкоджень зазнала будівля Головного управління ДПС. Через російські удари пошкоджено фасад, а також у більшості приміщень немає вікон. На щастя, постраждалих немає.