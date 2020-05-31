Мер Києва привітав киян з Днем міста. Також Віталій Кличко розмістив у фейсбуці оригінальний відеоролик, присвячений святу.

"Київ – це місто, яке знають і люблять у всьому світі. Київ – це кожен з нас! Ми любимо тебе, Києве!", – написав Кличко у фейсбуці.

На кадрах: краєвиди Києва – парки, мости, мурали – і звичайні люди, які наспівують любиться багатьом пісню "Як тебе не любити, Києве мій!". Але родзинка відеопривітання – в кінці ролика, де словами пісні Віталій Кличко по відеочату вчить відомого актора і колишнього губернатора Каліфорнії Арнольда Шварцнеггера.

"Це відео про любов. Любов кожного киянина до свого рідного міста. Адже кожного з нас з Києвом пов'язує щось своє, особливе", – написав мер Києва в коментарі до відео.

Привітання з Днем Києва: дивіться відео