З 12 жовтня Київ переходить до помаранчевої зони карантину. Кількість заражених COVID-19 у місті стрімко зростає. Мер Києва Києва Віталій Кличко вже звернувся до прем'єра і голови МОЗ з проханням про допомогу.

Нове карантинне зонування в Україні затвердили 8 жовтня на позачерговому засіданні Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Олег Немчінов.

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Новий поділ на зони стане чинним о 00:00 12 жовтня (понеділок).

Що заборонено у помаранчевій зоні

діяльність розважальних закладів;

планові госпіталізації;

функціонування спортзалів, фітнес-залів та закладів культури;

прийом нових змін у дитячі табори;

обмеження для масових заходів: одна людина на 20 квадратних метрів, але не більше за 100 людей.

Що відомо про COVID-19 у Києві

За добу 8 жовтня коронавірус діагностували у 567 мешканців Києва – це рекорд від початку пандемії. Наразі у місті 26 463 хворих на коронавірус.

Кличко заявив, що 70% ліжок у лікарнях для заражених COVID-19 вже заповнені.

COVID-19 Лідирують за кількістю інфікованих Деснянський, Оболонський та Дніпровський райони.



Карантин в Україні продовжили: що передбачають 4 зони / Інфографіка МОЗ