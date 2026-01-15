15 січня, 06:52
Оновлено - 06:54, 15 січня
Київ знову атакують реактивні "Шахеди": у столиці чули вибухи
Росія продовжує тероризувати Україну. Зранку 15 січня під атакою реактивних "Шахедів" опинився Київ.
У місті чули вибухи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на моніторингові канали.
Що відомо про атаку на Київ?
Повітряну тривогу в Києві оголосили о 6:40. Тоді ж Повітряні сили повідомили про рух БпЛА у Вишгородському районі, курсом на столицю. Перед цим моніторингові канали зазначали, що на Бородянку летить два реактивних дрони.
За кілька хвилин у Києві чули вибух. За попередньою інформацією є влучання "Шахеда". Наразі по Києву та області триває дорозвідка. Однак станом на 7:00 там досі оголошено повітряну тривогу.