Київ знову атакують реактивні "Шахеди": у столиці чули вибухи

Росія продовжує тероризувати Україну. Зранку 15 січня під атакою реактивних "Шахедів" опинився Київ.

У місті чули вибухи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на моніторингові канали.

Що відомо про атаку на Київ?

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 6:40. Тоді ж Повітряні сили повідомили про рух БпЛА у Вишгородському районі, курсом на столицю. Перед цим моніторингові канали зазначали, що на Бородянку летить два реактивних дрони.

За кілька хвилин у Києві чули вибух. За попередньою інформацією є влучання "Шахеда". Наразі по Києву та області триває дорозвідка. Однак станом на 7:00 там досі оголошено повітряну тривогу.