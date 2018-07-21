Київ "плаває": злива знову підтопила столичні вулиці (відео)

21 липня через потужну зливу у Києві затопило вулиці Полярну, Богатирську та деякі інші райони.

Очевидці зняли на відео ситуацію на вулицях столиці.

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На роликах видно, як вулиці Києва через сильні опади перетворилися на ріки: автомобілі фактично плавають у воді.

Додамо, що 17 липня у Києві теж пройшла потужна гроза, яка затопила деякі вулиці міста. Зокрема, тоді сильно підтопило Харківський масив, дорогу біля станції метро "Вирлиця" та низку інших вулиць столиці.

Нагадаємо, 21 липня підтопило також Чернігов. Через потужні опади в обласному центрі затопило насосну станцію та декілька приватних будинків. Без електроенергії та питної води залишилась частина міста.