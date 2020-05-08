Київ скували затори: де ускладнений рух – карта

Станом на 8 травня 10:30 у Києві спостерігаються сильні затори. Причиною можуть бути численні ДТП та великий трафік на дорогах.

Затори утворилися у центрі Києва, на лівому березі та у напрямку правого берега. Про це свідчать дані Google Maps. Актуально Коронавірус в Києві: кількість хворих по районах Затори у Києві У центрі Києва затори утворились біля метро "Університет", "Золоті ворота" та біля "Палацу Україна".

утворились біля метро "Університет", "Золоті ворота" та біля "Палацу Україна". Спостерігається ускладнений рух по вулицях Жилянській, Великій Васильківській (біля метро "Олімпійська"), Олеся Гончара та на Прорізній.

по вулицях Жилянській, Великій Васильківській (біля метро "Олімпійська"), Олеся Гончара та на Прорізній. Значні затори утворились на проспекті Перемоги (у бік центру), на вулиці Іллєнка (біля метро "Лук'янівська"), на вулиці Олени Теліги (біля метро "Дорогожичі"), на Набережному шосе та на вулиці Набережно-Хрещатицька.

утворились на проспекті Перемоги (у бік центру), на вулиці Іллєнка (біля метро "Лук'янівська"), на вулиці Олени Теліги (біля метро "Дорогожичі"), на Набережному шосе та на вулиці Набережно-Хрещатицька. Ускладнений рух спостерігається на вулицях Щусєва, Новокостянтинівській, Богатирській, на Великій Окружній, біля метро "Виставковий центр" та на проспекті Степана Бандери.

спостерігається на вулицях Щусєва, Новокостянтинівській, Богатирській, на Великій Окружній, біля метро "Виставковий центр" та на проспекті Степана Бандери. Значні затори біля станцій метро "Академмістечко", "Житомирська" та на виїзді із Софіївської Борщагівки (вулиця Соборна). На лівому березі складно проїхати біля станцій метро: "Гідропарк";

"Дарниця";

"Лівобережна";

"Славутича". У напрямку правого берега Києва стоять у заторах: Північний міст;

міст Метро;

частина Південного мосту.

Затори у Києві / Фото Google Maps