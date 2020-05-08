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      Київ скували затори: де ускладнений рух – карта

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      Затори у Києві 8 травня 2020: карта заторів у Києві сьогодні
      Затори у Києві 8 травня 2020 / Unsplash

      Станом на 8 травня 10:30 у Києві спостерігаються сильні затори. Причиною можуть бути численні ДТП та великий трафік на дорогах.

      Затори утворилися у центрі Києва, на лівому березі та у напрямку правого берега. Про це свідчать дані Google Maps.

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      Затори у Києві

      • У центрі Києва затори утворились біля метро "Університет", "Золоті ворота" та біля "Палацу Україна".
      • Спостерігається ускладнений рух по вулицях Жилянській, Великій Васильківській (біля метро "Олімпійська"), Олеся Гончара та на Прорізній.
      • Значні затори утворились на проспекті Перемоги (у бік центру), на вулиці Іллєнка (біля метро "Лук'янівська"), на вулиці Олени Теліги (біля метро "Дорогожичі"), на Набережному шосе та на вулиці Набережно-Хрещатицька.
      • Ускладнений рух спостерігається на вулицях Щусєва, Новокостянтинівській, Богатирській, на Великій Окружній, біля метро "Виставковий центр" та на проспекті Степана Бандери.
      • Значні затори біля станцій метро "Академмістечко", "Житомирська" та на виїзді із Софіївської Борщагівки (вулиця Соборна).

      На лівому березі складно проїхати біля станцій метро:

      • "Гідропарк";
      • "Дарниця";
      • "Лівобережна";
      • "Славутича".

      У напрямку правого берега Києва стоять у заторах:

      • Північний міст;
      • міст Метро;
      • частина Південного мосту.

      Затори у Києві
      Затори у Києві / Фото Google Maps

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Києва Затори
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