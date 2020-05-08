Київ скували затори: де ускладнений рух – карта
Станом на 8 травня 10:30 у Києві спостерігаються сильні затори. Причиною можуть бути численні ДТП та великий трафік на дорогах.
Затори утворилися у центрі Києва, на лівому березі та у напрямку правого берега. Про це свідчать дані Google Maps.
Актуально Коронавірус в Києві: кількість хворих по районах
Затори у Києві
- У центрі Києва затори утворились біля метро "Університет", "Золоті ворота" та біля "Палацу Україна".
- Спостерігається ускладнений рух по вулицях Жилянській, Великій Васильківській (біля метро "Олімпійська"), Олеся Гончара та на Прорізній.
- Значні затори утворились на проспекті Перемоги (у бік центру), на вулиці Іллєнка (біля метро "Лук'янівська"), на вулиці Олени Теліги (біля метро "Дорогожичі"), на Набережному шосе та на вулиці Набережно-Хрещатицька.
- Ускладнений рух спостерігається на вулицях Щусєва, Новокостянтинівській, Богатирській, на Великій Окружній, біля метро "Виставковий центр" та на проспекті Степана Бандери.
- Значні затори біля станцій метро "Академмістечко", "Житомирська" та на виїзді із Софіївської Борщагівки (вулиця Соборна).
На лівому березі складно проїхати біля станцій метро:
- "Гідропарк";
- "Дарниця";
- "Лівобережна";
- "Славутича".
У напрямку правого берега Києва стоять у заторах:
- Північний міст;
- міст Метро;
- частина Південного мосту.
Коментарі
Читайте також
сьогодні , 06:01 День перемоги чи День пам'яті: що відзначають в Україні 8-9 травня та коли вихідний
сьогодні , 08:00 Головні новини 7 травня: фейки Медведчука, призначення Саакашвілі і план завершення війни
powered by lun.ua
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі