Київ виявився у другій сотні списку найнебезпечніших для екології міст світу

Норвезькі, шведські, американські та японські вчені склали список найнебезпечніших для екології міста світу. Київ опинився на 230 місці в списку з показником в 9,8 мегатонни вуглекислого газу в рік. Південнокорейський Сеул визнаний найзабруднюючим містом.

Про це інформували GGMCF.

Читайте також: МінТОТ: у Торецьку руйнується дамба хвостосховища наповненого хімічними відходами

Південнокорейська столиця Сеул виробляє до 267,1 мегатонни вуглекислого газу в рік. Від брудного повітря щорічно гинуть 7 мільйонів людей.



За нею розташовуються Гуаньчжоу (272 мегатонни), Нью-Йорк (233,5 мегатонни), Гонконг (208,5 мегатонни), а замикає п'ятірку "лідерів" Лос-Анджелес з 196,4 мегатонн вуглекислого газу в рік.



Китайський смог



В десятку також потрапили Шанхай (181 мегатонна), Сінгапур (161,1 мегатонни), Чикаго (152,9 мегатонни), агломерація Токіо і Йокогама (132,8 мегатонни) і Ер-Ріяд (118,8 мегатонни).



Смог у Китаї



У топ-100 найбільших міст, які шкодять екології потрапили два російських: Москва (15-е місце) і Санкт-Петербург (79-е місце), що випускають 99,5 і 29,6 мегатонни вуглекислого газу в рік відповідно.