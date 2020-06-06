На Київщині 15-річний хлопець третє викрав машину: що йому загрожує
У Київській області вихованець центру реабілітації дітей викрав вантажівку. Це вже третій злочин, скоєний 15-річним хлопцем. Поліція оголосила підозру неповнолітньому серійному викрадачеві автівок.
На рахунку 15-річного вихованця центру соціально-психологічної реабілітації дітей, що на Макарівщині, це вже третій злочин, повідомляє пресслужба поліції Київщини.
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Спеціалізація – незаконне заволодіння автомобіля та мотоциклу. Цього разу – вантажівка,
– йдеться у повідомленні.
Як хлопцям вдалося вкласти авто
Неповнолітній разом зі своїм 11-річним товаришем втік з центру приблизно о 02:00. Щоб далеко не йти пішки, він через шпарину проник на приватну територію, яка перебуває під охороною.
Там викрав вантажний тягач МАN. Пошук був простий – де були відчинені двері та ключі в замку запалювання.
Товариші вдвох подорожували полями району. Однак не довго – застрягли у болоті.
На Київщині неповнолітні викрали вантажівку / Фото Нацполіції
Як малолітніх зловмисників викрили
Не дуже засмутившись через транспорт, хлопці пішли у сусіднє село до магазину зігрітися. Там старшого впізнала продавчиня. Адже юнак став для місцевих "відомим втікачем".
Вона запропонувала дітям чай та смаколики, а саме звернулася у поліцію.
Обрали авто з відчиненими дверима та ключами / Фото Нацполіції
Що загрожує дітям
Коли правоохоронці приїхали, 15-річний хлопець зізнався у викраденні вантажівки і дістав з кишені ключі від авто. Меншого втікача ювенальні поліцейські доставили до виховного закладу, старшого – затримали.
Вантажівку МАN працівники поліції повернули власнику.
Щодо неповнолітнього відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає ув’язнення від 5 до 8 років.