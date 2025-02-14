Уночі окупанти атакували Україну понад 130 дронами. Вранці у низці регіонів оголосили повітряну тривогу через небезпеку балістики, передає 24 Канал.

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Ворог запустив ракети

О 09:50 Повітряні сили попередили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 10:01 стало відомо про перебування ракети на Сумщині, яка прямує у південно-західному напрямку.

За хвилину з'явилося повідомлення про ризик застосування ворогом балістичного озброєння у кількох областях.

Тим часом ракета з Сумщини продовжила рух у напрямку Полтавщини.

Нагадаємо, що уночі російські війська вдарили безпілотниками по Одеському районі, внаслідок чого сталися пожежі. Крім того, противник поцілив дроном по укриттю на Чорнобильській ЧАЕС. Володимир Зеленський сказав, що пошкодження серйозні, хоча зазначив, що радіаційний фон не підвищився. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що світові лідери, які зібралися на Мюнхенську конференцію, "справді злі" від цієї новини.