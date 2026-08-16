На Київщині працює ППО: область атакують ворожі дрони

Росія у неділю, 16 серпня, запустила по Україні безпілотники. Під ударом опинилась Київська область.

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

Яка ситуація на Київщині?

Вранці 16 серпня в усіх районах Київської області оголосили повітряну тривогу. Також о 6:37 тривога лунала у столиці.

Близько 6:37 на Київщині зафіксували рух БпЛА. У регіоні працюють сили ППО.

Де зараз повітряна тривога: дивіться карту

В ОВА закликали ні в якому разі не знімати роботу українських захисників та не залишати укриття до закінчення повітряної тривоги.

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Зауважимо, що в ніч на 16 серпня російські військові завдали комбінованого удару по Кривому Рогу. Окупанти били по місту ракетами та "Шахедами". Відомо про 1 загиблого та 6 постраждалих.