Що відомо
Про роботу протиповітряної оборони у Київській області традиційно повідомили у КМВА. Там написали, що в регіоні зафіксовано рух ворожих БпЛА, по яких уже працюють сили ППО.
Як і завжди, у КМВА закликали не фотографувати та не знімати роботу наших захисників. А також не нехтувати правилами безпеки і залишатися в укриттях до відбою.
Начальник КМВА Тимур Ткаченко теж написав про ворожу атаку.
Ворог знову атакує столицю БпЛА. Залишайтесь в безпечних місцях!
– ідеться в його повідомленні.
Поки що немає даних про можливі наслідки обстрілу Київщини чи влучання. 24 Канал долучається до безпекових порад.