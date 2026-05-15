На Київщині працювала ППО: регіон атакували реактивні "Шахеди"

Увечері 15 травня росіяни продовжують свої атаки на Україну. В Київській області працювали бійці ППО.

Про це розповіли в Київській обласній військовій адміністрації. Якщо у вашому регіоні тривога – будьте в укритті!

Що відомо про удари по Київщині 15 травня?

Тривогу в кількох районах Київської області дали о пів на сьому вечора. Це Бучанський, Бориспільський і Броварський райони. Сирени пролунали й в столиці – о 18:26. Додамо, що протягом дня тривога лунала декілька разів у Києві та на Київщині.

Спершу моніторингові спільноти, а відтак і Повітряні сили повідомили про реактивний "Шахед" на Вишгород.

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях,

– ідеться в дописі обласної військової адміністрації.

Там традиційно попросили дотримуватися інформаційної тиші, тобто не фіксувати та не викладати в мережу роботу захисників. Мова як про фотографування, так і про фіксацію роботи ППО на відео. А також про так звані стрими – транслювання в прямому ефірі чи запис "кружечків" у соцмережах в режимі реального часу.

Проте відбій дали досить швидко – о 18:40. Це стосувалося й області, й столиці.

Зверніть увагу! В цей час були вибухи й в Харкові. Росіяни ударили бойовим дроном по Основ'янському району.



Була атака і на Запоріжжя: на жаль, відомо про двох поранених, значно пошкоджені приватні будинки. "Росіяни цілять у промислову інфраструктуру, проте найбільше під ударом – цивільні", – написав глава ОВА Іван Федоров.

Росія хоче атакувати центр Києва

Володимир Зеленський 15 травня розповів про нові дані від ГУР. За інформацією розвідників, окупанти мають цілий список адрес, серед яких об'єкти, розташовані в середмісті. Мова про Офіс Президента, підземні бункери, а також про резиденцію Зеленського на Київщині.

Що ж до масованої атаки по Україні 13 – 14 травня, то виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов у розмові з 24 Каналом нагадав: Путін любить обстрілювати Україну напередодні розмов із Трампом. А цього разу приводом можна вважати зустріч Дональда Трампа із Сі Цзіньпіном у Китаї. Диктатор боїться, щоб без Росії не домовлялись про Росію.