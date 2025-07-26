Вдень 26 липня під ударом опинилася Київська область. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

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Що відомо про атаку на Київщину?

Повітряну тривогу в області оголосили о 12:08. О 12:11 Повітряні сили попереджали про рух ракети на Київщину. Вже о 12:16 в Київській ОВА повідомили, що в регіоні працюють сили ППО.

Там закликали не фотографувати та не знімати роботу українських захисників. А також не нехтувати правилами безпеки й залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

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Нагадаємо, що 21 липня Київщина зазнала масованої російської атаки. Повітряна тривога в області тривала майже 10 годин, але постраждалих серед населення немає. Проте у Вишгородському та Фастівському районах пошкоджено господарчі споруди, автомобілі та приватні будинки.