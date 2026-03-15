На Київщині прогриміли вибухи: у регіоні працює ППО

Російська атака з використанням ударних безпілотників продовжилася вранці у неділю, 15 березня. Під ворожим ударом, зокрема, опинилася Київська область.

Там чули вибухи через роботу ППО. Про це повідомляє обласна військова адміністрація.

Дивіться також Є влучання на 5 локаціях та збиті дрони: Росія продовжує атакувати Україну "Шахедами"

Яка причина вибухів на Київщині?

Орієнтовно о 09:16 повітряну тривогу оголосили для Вишгородського району області. Вже о 09:32 небезпека поширилася на Броварський район. Повітряні сили повідомляли про рух безпілотників з Чернігівської області.

Близько 09:40 там застерегли про рух ударних БпЛА у напрямку Києва з північного напрямку. Через кілька хвилин в обласній військовій адміністрації повідомили про фіксацію переміщення ворожих повітряних цілей.

У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги,

– ідеться у повідомленні.

