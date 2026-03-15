На Київщині прогриміли вибухи: у регіоні працює ППО
Російська атака з використанням ударних безпілотників продовжилася вранці у неділю, 15 березня. Під ворожим ударом, зокрема, опинилася Київська область.
Там чули вибухи через роботу ППО. Про це повідомляє обласна військова адміністрація.
Яка причина вибухів на Київщині?
Орієнтовно о 09:16 повітряну тривогу оголосили для Вишгородського району області. Вже о 09:32 небезпека поширилася на Броварський район. Повітряні сили повідомляли про рух безпілотників з Чернігівської області.
Близько 09:40 там застерегли про рух ударних БпЛА у напрямку Києва з північного напрямку. Через кілька хвилин в обласній військовій адміністрації повідомили про фіксацію переміщення ворожих повітряних цілей.
У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги,
– ідеться у повідомленні.
Що відомо про попередні атаки на область?
- Минулої ночі під час масованої комбінованої повітряної атаки на Україну у Броварському районі загинуло 3 людини, постраждало щонайменше 8 осіб. Ще одна людина померла через удар по Вишгородському районі.
- Зокрема, ворожий "Шахед" упав у приватному секторі Броварів. Унаслідок вибуху пошкоджено два житлові будинки, господарські споруди та торгово-логістичний центр.У пожежі після вибуху загинули два кролики.